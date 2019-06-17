Фура смяла «Оку» на Киевской трассе

17.06.2019 11:40 564

В понедельник, 17 июня, в 9:20 спасателям на пульт поступило сообщение о ДТП в Дзержинском районе. На 118 километре Киевской трассы столкнулись фура «Рено» и автомобиль «Ока». В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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