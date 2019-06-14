Трех калужан и одного москвича наградили за спасение утопающих

14.06.2019 16:14 112

В пятницу, 14 июня, в Главном управлении МЧС прошла церемония вручения медалей «За спасение погибающих на водах», сообщила пресс-служба ведомства.

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