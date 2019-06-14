«Рено» сбил пешехода на Курчатова в Обнинске

14.06.2019 15:48 112

В пятницу, 14 июня, в 12:15 спасателям поступило сообщение о ДТП в Обнинске.

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