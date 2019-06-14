3 года условно дали 17-летнему юноше за избитого приятеля

14.06.2019 15:21 153

Пьяный 17-летний подросток избил своего несовершеннолетнего знакомого. Юноша бил приятеля в лицо и затылок. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 14 июня. Обвиняемый свою вину полностью признал и раскаялся. Дзержинским районным судом был вынесен приговор – 3 года условно и 250 тысяч компенсации морального вреда. Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.



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