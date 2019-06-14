Daewoo сбил пешехода в Козельске

14.06.2019 14:27 178

В пятницу, 14 июня, в 11:22 спасателям поступило сообщение о ДТП в Козельске.

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