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Daewoo сбил пешехода в Козельске

14.06.2019 14:27 0 178
Daewoo сбил пешехода в Козельске

В пятницу, 14 июня, в 11:22 спасателям поступило сообщение о ДТП в Козельске.

Автомобиль Daewoo сбил пешехода на улице Чкалова, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали 9 человек - спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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