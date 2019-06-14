«Хонда» столкнулась с «пятеркой» и вылетела в кювет

14.06.2019 14:00 205

В 10:13 утра в пятницу, 14 июня, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Ферзиковском районе. Столкнулись автомобили «Хонда» и «ВАЗ-2105» на 9 километре автодороги «Ферзиково-Дугна», сообщила пресс-служба МЧС. «Хонда» после удара съехала в кювет. В результате аварии есть пострадавшие. На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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