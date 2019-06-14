Особый противопожарный режим установлен в Калуге

14.06.2019 12:04 283

С 7 июня из-за устойчивой жаркой погоды в Калуге установлен особый противопожарный режим. По постановлению Городской Управы в лесах на территории города запрещено разводить костры и сжигать мусор. Въезд в леса транспортных средств в границах города ограничены до завершения противопожарного режима, сообщила пресс-служба ведомства. Калужан просят соблюдать правила пожарной безопасности и пресекать детские шалости с огнем во избежание трагедий. Фото: Pixabay.com



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