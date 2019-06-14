Жилой дом едва не выгорел дотла в Тихоновой Пустыни

14.06.2019 11:26 291

В пятницу, 14 июня, в 4:16 утра на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Тихоновой Пустыни.

Загорелся сарай в одном из домовладений на улице Привокзальной. Пламя от пожара перекинулось на жилой дом.

На место происшествия были направлены 12 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь потушили. В причинах пожара будет разбираться инспектор ГПН.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.