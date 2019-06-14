49 калужских полицейских отправили в Дагестан

14.06.2019 11:16 356

Торжественные проводы сводного отряда из 49 полицейских прошли в Калуге, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 14 июня. Бойцы сменят стражей порядка, чья полугодовая командировка подошла к концу. Перед отправкой личный состав прошел специальное обучение. В официальной части руководители различных подразделений выступили с напутствием перед полицейскими. Также, по сложившейся традиции, иеромонах Дорофей окропил стражей порядка святой водой. После окончания мероприятия личный состав выехал на место ведения службы. Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.



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