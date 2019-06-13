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Деятельность калужских врачей после жалобы на прямую линию Президенту проверят следователи

13.06.2019 22:38 0 351
Деятельность калужских врачей после жалобы на прямую линию Президенту проверят следователи

Калужские следователи проверят деятельность медиков областной больницы. Доследственная проверка организована по следам жалобы одной из женщин на прямую линнию с Президентом страны. Об этом сообщает СУ СК России по Калужской области 13 июня. Жительница Калуги утверждала, что девочке с тяжелым онкологическим заболеванием не была оказана должная помощь. Более того, врачи позволяли себе бестактные высказывания в адрес матери.

Следователи обещают тщательно проверить жалобу, и вынести справедливое решение.

Фото: pxhere.com


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Тэги: следователи проверка жалобы президент
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