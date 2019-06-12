Ночные байкеры столкнулись на проспекте Ленина в Обнинске

12.06.2019 11:40 295

В среду, 12 июня, в час ночи спасателям поступило сообщение о ДТП в Обнинске. Мотоциклисты - один на «Хонде», другой на «Сузуки» столкнулись на проспекте Ленина. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. Последствия ДТП ликвидировали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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