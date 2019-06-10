Один человек пострадал в аварии на Киевской трассе

10.06.2019 16:16 132

В понедельник, 10 июня, в 15:14 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП на Мещовском районе. Автомобили Volkswagen и Hyundai столкнулись на 233 километре Киевской трассы. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. К ликвидации последствий ДТП привлекалось 18 человек и 6 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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