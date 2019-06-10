Водители автобусов пожаловались на задержку зарплаты

10.06.2019 15:53 152

В прокуратуру Дзержинского района обратились сотрудники одного из перевозчиков, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 10 июня.

Работникам компании систематически задерживали выплату зарплаты.

Была проведена проверка, в результате которой установлено, что с декабря 2018 года по апрель 2019 выплаты производились с нарушением сроков.

Прокурор района обязал руководство фирмы устранить нарушения.

Сотрудникам начислили компенсацию за несвоевременную выплату.

В отношении виновного должностного лица возбудили административное дело. Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.