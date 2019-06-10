Медики рассчитались с поставщиком после вмешательства прокуратуры

10.06.2019 15:52 121

Калужское медучреждение задолжало частной фирме, которая поставляла санитарно-гигиенического белье, более 100 тысяч рублей. Прокуратура Калуги провела проверку по данному факту, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 10 июня. В результате выявили, что медики нарушили сразу два федеральных закона: 209-ФЗ «О развитии предпринимательства» и 44-ФЗ «О закупках». Руководителя медучреждения обязали устранить нарушения. Долг перед поставщиком был погашен. Фото: пресс-служба прокуратуры по Калужской области.



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