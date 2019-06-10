Высокий класс пожарной опасности установили в Калуге и трех районах области

10.06.2019 13:12 267

Риск возникновения природных пожаров в области остается высоким, сообщила пресс-служба МЧС в понедельник, 10 июня. Спасатели установили предпоследний 4 класс пожарной опасности в Калуге, а также в Ферзиковском, Перемышльском и Бабынинском районах области. На остальной территории области сохраняется средняя пожароопасность. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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