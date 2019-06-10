Дачник пострадал при пожаре минувшей ночью

10.06.2019 10:32 371

В ночь на понедельник, 10 июня, в 0:22 на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в СНТ «Дружба» Муратовского щебзавода.

Загорелся дачный дом.

На месте происшествия работали 12 человек и 4 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар ликвидировали. В огне пострадал один человек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.