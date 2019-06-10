Жилой дом сгорел в Полотняном Заводе

10.06.2019 07:24 354

В воскресенье, 9 июня, около четырех часов утра на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Полотняном Заводе. Загорелся жилой дом на улице Мира. На место происшествия было направлено 10 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС. Пожар потушили. В огне никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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