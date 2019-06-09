Массовая авария произошла в Обнинске в субботу

09.06.2019 13:13 343

8 июня, в субботу, в 14:25 на пульт спасателям поступило сообщение о массовой аварии на улице Королева в Обнинске.

Столкнулись четыре автомобиля: Mazda, два Opel и Volkswagen.

В результате ДТП пострадал один человек, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.