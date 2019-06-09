Массовая авария произошла в Обнинске в субботу

8 июня, в субботу, в 14:25 на пульт спасателям поступило сообщение о массовой аварии на улице Королева в Обнинске.
Столкнулись четыре автомобиля: Mazda, два Opel и Volkswagen.
В результате ДТП пострадал один человек, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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