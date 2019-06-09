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Двух утопающих выловили из Оки в субботу

09.06.2019 13:07 0 930
Двух утопающих выловили из Оки в субботу

8 июня, в субботу, около половины пятого вечера спасатель 2-го класса Старобогатов А. С. вытащил двоих человек из Оки, сообщила пресс-служба МЧС.

Мужчины плавали в районе Воробьевской переправы, в необорудованном месте.

Сотрудник МЧС заметил утопающих и поднял их на борт моторной лодки.

Состояние пловцов было удовлетворительное, медицинская помощь не понадобилась.

Фото: Pixabay.com


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