Двух утопающих выловили из Оки в субботу

09.06.2019 13:07 930

8 июня, в субботу, около половины пятого вечера спасатель 2-го класса Старобогатов А. С. вытащил двоих человек из Оки, сообщила пресс-служба МЧС.

Мужчины плавали в районе Воробьевской переправы, в необорудованном месте.

Сотрудник МЧС заметил утопающих и поднял их на борт моторной лодки.

Состояние пловцов было удовлетворительное, медицинская помощь не понадобилась.

Фото: Pixabay.com