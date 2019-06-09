Освещение трассы А-130 отключат в районе калужских Сокольников

09.06.2019 15:44 269

10 июня, в понедельник, будет отключено электроосвещение трассы А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль» со 144-го по 145-й километр, сообщил ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск. Фонари погаснут из-за проведения профилактических работ электросетевой компанией. Данный участок автодороги находится в поселке Сокольники Вторые. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными в темное время суток. Фото: Pixabay.com



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