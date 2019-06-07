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Фермерам выплатили 200 тысяч зарплаты после вмешательства прокуратуры

07.06.2019 19:31 0 141
Фермерам выплатили 200 тысяч зарплаты после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Мосальского района установила, что компания «Савинская Нива» задолжала своим 47 сотрудникам заработную плату.

Общая сумма задолженности составила более 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 7 июня.

Исполнительного директора предприятия обязали устранить нарушение.

Жалование сотрудникам выплатили, должностное лицо дисциплинарно наказали.

Директору фирмы грозит до 20 тысяч штрафа.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Калужской области.


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