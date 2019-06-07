Фермерам выплатили 200 тысяч зарплаты после вмешательства прокуратуры

07.06.2019 19:31 141

Общая сумма задолженности составила более 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 7 июня.

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