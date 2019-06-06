Север Калуги на выходные отключат от холодной воды

06.06.2019 09:26 631

Водопровод диаметром 400 мм будут подключать к сетям в наступающие выходные в микрорайоне Северный. В связи с этим в 4:00 субботы, 8 июня, отключат холодную воду по адресам: ул. Дорожная,

ул. Тепличная,

ул. Майская,

ул. Московская, от д.339,

ул. Центральная,

ул. Калужского Ополчения,

ул. Весенняя,

ул. Открытая,

ул. Нижняя Усадебная,

ул. Усадебная,

1-ый Усадебный переулок,

2-ой Усадебный переулок,

ул. Верхняя Усадебная,

д. Канищево,

Швейцарская деревня,

мкр. Малиновка,

ул. Михайловская,

ул. Солнечная,

ул. Яновских,

ул. Тарутинская,д.164,166,168,

пер. Сельский,

ул. Сретенская,

ул. Комсомольская. Восстановить водоснабжение севера города планируют к 17:00 воскресенье, 9 июня. Силами водоканала будет организован подвоз питьевой воды, сообщила пресс-служба «Калугаоблводоканала».



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