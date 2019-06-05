Частная клиника принимала пациентов, не имея лицензии

05.06.2019 11:36 457

В одной из частных клиник Людинова вели прием врачи-аллергологи и уролог.

Прокурорская проверка выявила, что организации не имела лицензии на оказание этих услуг, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 5 июня.

Было возбуждено административное дело. Через суд клинику оштрафовали на 40 тысяч.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Калужской области