«ВАЗ» и «Фольксваген» столкнулись на Куровском

5 июня, в среду, около восьми утра на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге.
В поселке Куровской столкнулись автомобили «ВАЗ-2115» и «Фольксваген».
В аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи.
Всего 9 человек и 3 единицы техники.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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