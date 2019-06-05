«ВАЗ» и «Фольксваген» столкнулись на Куровском

05.06.2019 10:58 212

5 июня, в среду, около восьми утра на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге.

В поселке Куровской столкнулись автомобили «ВАЗ-2115» и «Фольксваген».

В аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи.

Всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.