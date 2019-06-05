Полицейские рассказали продавцам как отличать фальшивые деньги

05.06.2019 10:50 160

Малоярославецкие полицейские обошли торговые точки, чтобы рассказать продавцам-кассирам, как распознавать поддельные купюры, сообщила пресс-служба МВД в среду, 5 июня.

Стражи порядка настоятельно рекомендовали работникам магазинов и палаток установить приборы для проверки денег в инфракрасном свете.

Кроем того сотрудникам торговли раздали памятки как нужно действовать, если они обнаружат фальшивые банкноты.

Фото: пресс-служба ОМВД России по Малоярославецкому району.