Сосенскую многодетную семья требуют поставить в очередь на жилье

04.06.2019 17:15 309

Многодетная семья из Сосенска четыре года, с 2012 по 2016 стояла в очереди на улучшение жилищных условий, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 4 июня.

А затем их сняли с учета. Произошло это потому, что мама четверых детей вышла замуж за мужчину у которого был большой дом.

Но при этом проблема семьи не решена. Дети собственниками жилплощади отчима не стали.

Прокуратура требует от местной администрации восстановить семью в очереди на жилье.