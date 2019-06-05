Пенсионеры потеряли 90 тысяч, пытаясь «застолбить» квартиру для внука

05.06.2019 07:01 401

Пара пенсионеров из Перемышля решила купить квартиру для внука и перевела на счет продавца-мошенника 90 тысяч в качестве предоплаты, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 4 июня.

Продавец уверял стариков, что продажа срочная. Желающих много, поэтому им надо поторопиться с залогом. Получив деньги «квартировладелец» пропал.

Таким же образом обманули и калужанку, но она заплатила мошенникам только 6 тысяч.

Фото: pxhere.com