Зарплату работникам АЗС полгода платили не полностью

04.06.2019 13:49 356

Директор ООО «Симмэкс» задолжал 1,5 миллиона работникам заправок в Сухиничском районе, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 4 июня. Полгода зарплату не полностью получали 12 сотрудников АЗС. На руководителя завели уголовное дело, ему грозит до 3 лет лишения свободы. Получили ли сотрудники свои зарплаты не уточняется. Фото: pxhere.com



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