Три детских сада построят в Обнинске за 2 года

04.06.2019 13:29 215

Начато строительство детского сада на обнинской улице Пирогова, сообщила пресс-служба администрации наукограда во вторник, 4 июня.

Учреждение будет рассчитано на 140 малышей, его построят за деньги инвестора а затем выкупят по нацпроекту «Демография». Завершить рабы должны до конца 2019 года.

В следующем году планируют построить еще один такой садик на той же улице и детсад с бассейном в микрорайоне «Солнечная долина» на 150 ребятишек.

Фото: pxhere.com