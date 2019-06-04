В Обнинске завоняли очистные водоканала

04.06.2019 12:19 302

Во вторник, 4 июня, неприятный запах с очистных появился в районе старого города в Обнинске.

- Я на работе не могу даже форточку открыть, - пожаловалась сотрудница физико-энергетического института порталу obninsk.name. - Иногда, довольно редко, со стороны очистных доносились неприятные запахи, но сегодня творится что-то невообразимое. Может, случилась какая-то авария?

В городском Водоканале заявляют, что аварий нет, запах чувствуется из-за плановых работ на очистных сооружениях и концентрация его не превышает предельно допустимую концентрацию.

Фото: pixabay.com



