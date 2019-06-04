Полицейские поймали «форточника» по отпечаткам пальцев

04.06.2019 11:39 313

Обнинская пенсионерка недосчиталась золотых украшений, которые хранила в платяном шкафу, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 4 июня.

Сотрудники полиции взяли отпечатки пальцев с места происшествия и по ним вычислили преступника. Оказалось, что золото стоимостью 80 тысяч украл местный житель, у которого уже была судимость. Мужчина залез в квартиру на первом этаже через открытую форточку.

Добычу он сдал в ломбард. Похищенное в ближайшее время будет изъято и возвращено хозяйке.

«Форточнику» грозит до 6 лет заключения.

Фото: УМВД по Калужской области