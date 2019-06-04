Тело пропавшего рыбака нашли в озере Ломпадь

04.06.2019 10:45 607

В понедельник, 3 июня, в озере Ломпадь около рыболовных привад в Людиново нашли тело мужчины.

Им оказался пропавший рыбак, который 1 июня ушел на ночную рыбалку и домой не вернулся. Родственники встревожились и начали вместе со спасателями искать рыболова.

Причина смерти мужчины выясняется, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

Фото: СКР