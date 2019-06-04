Подросток ушел из дома через три дня после возвращения

04.06.2019 09:29 37

13-летнего Илью Быкова (Розума) вновь разыскивают в Калужской области, сообщили в официальной группе «Лиза Алерт Калуга» во вторник, 4 июня.

Мальчик уже пропадал в мае, 28 числа его вернули домой, 31 он вновь ушел и с тех пор не возвращался.

Судя по описанию, ребенок даже не переоделся.

Илья ростом 140 см, худощавый, светло русый, сероглазый.

Был одет в серый с синим спортивный костюм, голубую футболку и белые кроссовки.