Спасатели разминировали 49 снарядов за два дня

04.06.2019 08:38 108

За выходные 1-2 июня калужские саперы обезвредили 49 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

В полутора километрах от деревни Черкасово Ферзиковского района была найдена миномётная мина калибром 81 мм.В Мосальске обнаружили противопехотную немецкую мину.

В деревне Девятовка Мосальского района наткнулись на целый арсенал: 30 миномётных мин разного калибра, 12 артиллерийских снарядов, 3 ручных и 2 ружейных гранаты.

Все взрывоопасные предметы были вывезены на безопасное расстояние от населённых пунктов и уничтожены, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: из архивов ГУ МЧС России по Калужской области