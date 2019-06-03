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Прокуратура области проследит за детскими лагерями

03.06.2019 16:58 0 323
Прокуратура области проследит за детскими лагерями

Деятельность детских лагерей будет находиться под пристальным вниманием прокуроров, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 3 июня.

В прошлом году прокурорские проверки выявили более 160 нарушений в работе организаций.

В этом сезоне ведомство продолжит контроль за обеспечением безопасного отдыха детям.

Информацию о нарушениях можно направлять по телефону «Доверия» прокуратуры Калужской области 8-910-520-31-09.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Калужской области.


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