Старую технику в Обнинске вывезут прям из дома

30.05.2019 20:13 106

Экологическая акция по сбору старья пройдет в Обнинске 8 июня. У входа в городской парк будут стоять экоконтейнеры и у жителей наукограда будут принимать вторсырье для переработки: ПЭТ-бутылки, бумагу, картон, мелкую электронику, батарейки, ветошь (старую, но чистую одежду из натуральных тканей (не синтетика) и домашний текстиль).

Также в рамках акции у населения будут принимать сломанную крупногабаритную бытовую технику, причем вывозить прямо из дома.

Для того чтобы отдать в утиль на переработку сломанную бытовую технику, нужно направить SMS на номер 8-926-758-82-12, указав город, имя, адрес, объем и вид техники.

Например: «Обнинск, Иван, просп. Ленина, 130, 1 холодильник», сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Фото:pxhere.com