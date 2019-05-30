Старую технику в Обнинске вывезут прям из дома

Экологическая акция по сбору старья пройдет в Обнинске 8 июня. У входа в городской парк будут стоять экоконтейнеры и у жителей наукограда будут принимать вторсырье для переработки: ПЭТ-бутылки, бумагу, картон, мелкую электронику, батарейки, ветошь (старую, но чистую одежду из натуральных тканей (не синтетика) и домашний текстиль).
Также в рамках акции у населения будут принимать сломанную крупногабаритную бытовую технику, причем вывозить прямо из дома.
Для того чтобы отдать в утиль на переработку сломанную бытовую технику, нужно направить SMS на номер 8-926-758-82-12, указав город, имя, адрес, объем и вид техники.
Например: «Обнинск, Иван, просп. Ленина, 130, 1 холодильник», сообщила пресс-служба администрации наукограда.
Фото:pxhere.com
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