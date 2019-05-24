«Киа» выгорела полностью после столкновения с фурой

24.05.2019 19:02 236

В пятницу, 24 мая, на 91 км трассы А-130 в Жуковском районе столкнулись фура «Дав» и легковушка «Киа Рио».

ДТП произошло в 16:45. После столкновения «Киа» загорелась и, судя по оперативным фото, выгорела полностью до остова. Последствия аварии ликвидировали 12 представителей спецслужб, в том числе только спасателей семеро на 2 спецмашинах.

В результате аварии пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Удалось ли выжить людям из легковой машины не уточняется.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской област