«Киа» выгорела полностью после столкновения с фурой

В пятницу, 24 мая, на 91 км трассы А-130 в Жуковском районе столкнулись фура «Дав» и легковушка «Киа Рио».
ДТП произошло в 16:45. После столкновения «Киа» загорелась и, судя по оперативным фото, выгорела полностью до остова. Последствия аварии ликвидировали 12 представителей спецслужб, в том числе только спасателей семеро на 2 спецмашинах.
В результате аварии пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Удалось ли выжить людям из легковой машины не уточняется.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской област
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