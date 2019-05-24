Полицейского, который взял 150 тысяч за «спасение» от дела, лишили звания и свободы

24.05.2019 17:49 260

Бывшего заместителя начальника следственного органа УМВД России по Калужской области признали виновным в попытке мошенничества с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 24 мая.

В декабре прошлого года полицейский получил 150 тыс. рублей от мужчины за то, что его не привлекут к уголовной ответственности. При этом сотрудник УМВД знал, что дело уже не стали возбуждать.

Мужчину приговорили к 2,5 года в колонии общего режима, лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе на два года и лишили звания «майор юстиции».

Пресс-служба областного УМВД подчеркивает, что сотрудника уволили из органов по отрицательным мотивам, а его руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото: pxhere.com