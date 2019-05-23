Медынская колония произведет корпуса для бурильных станций

23.05.2019 18:31 106

Во втором квартале текущего года медынская колония заключила контракт на изготовление корпусов для станций СГМ-24, сообщила пресс-служба УФСИН в четверг, 23 мая.

Эти станции необходимы для выполнения технологических операций при бурении и капитальном ремонте нефтяных скважин. Колония произведет 15 корпусов на общую сумму 240 тысяч рублей.

Подписание контракта обеспечило работой 9 осужденных.

Фото: УФСИН по Калужской области