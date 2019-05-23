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Информационные стенды установили у двух природных объектов в области

23.05.2019 15:46 0 189
Информационные стенды установили у двух природных объектов в области

Стенды с информацией о природных комплексах и объектах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, их флоре и фауне установили у двух объектов в Жиздринском районе, сообщило министерство природных ресурсов и экологии в четверг, 23 мая.

Информационный аншлаг поставили у источника «Белый колодец». Он расположен в деревне Белый Колодец и представляет собой бетонный прямоугольный колодец, перекрытый деревянным срубом и крышей. По бетонному желобу вода из него вытекает в бассейн и через порог перетекает в открытое русло.

Также аншлаг установили у озера Бездонное - живописного водоема карстового происхождения в деревне Озерская. Берега озера заболочены, пройти к нему можно только по заросшей, местами затопленный самодельной тропинке.

Фото: министерство природных ресурсов и экологии.


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