Бешеную енотовидную собаку обнаружили в Малоярославецком районе

23.05.2019 13:50 172

Бешеную енотовидную собаку обнаружили в деревне Воробьево Малоярославецкого района, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве региона в четверг, 23 мая.

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