Байкер врезался в отбойник на Киевской трассе

19.05.2019 09:51 331

Ночью в воскресенье, 19 мая, мотоциклист на «Ямахе» врезался в отбойник на 101 км трассы М3 «Украина» (Обнинск).

ДТП произошло в 3:10. Вероятно байкер не справился с управлением. Последствия аварии ликвидировали 9 представителей спецслужб: спасатели, инспекторы ГИБДД и врачи.

В результате столкновения пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Тяжесть травм байкера не уточняется.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области