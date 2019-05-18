Окраины буду без света в субботу, центр — в понедельник

18.05.2019 09:06 160

Плановые отключения электричества для работ на оборудовании пройдут в Калуге в субботу, 18 мая, и в понедельник, 20 мая, сообщил филиал «Калугаэнерго».

18 мая с 08:00 до 19:00 обесточат:

Трудовой (частично);

Бабенки (частично).

20 мая с 08:30 до 18:00 без электричества останутся:

ул.Мичурина 17;

ул. Ст.Разина 7,5;

ул. Ф.Энгельса 64, 66, 68, 151;

ул.Тульская 56.

Фото: pxhere.com