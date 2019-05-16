Энергетики не провели капремонт и получили штраф

16.05.2019 20:00 173

Прокуратура проверила деятельность энергетиков Малоярославецкого района, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 16 мая.

Выяснилось, что организациями не проводится капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства и не соблюдается порядок ведения техдокументации.

Кроме того, не определяются сроки устранения неисправностей, и не назначаются ответственные за проведение ремонта.

По итогам проверки были возбуждены административные дела в отношении двух должностных и одного юр.лица. Виновные были оштрафованы.

Фото: пресс-служба прокуратуры.