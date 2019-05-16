«Опель» и «Фиат» столкнулись в центре Калуги, один человек пострадал

16.05.2019 18:04 153

16 мая, в четверг, около четырех часов дня спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Кирова в Калуге. Столкнулись автомобили Opel Astra и FIAT Ducato. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи. Всего 9 человек и 3 единицы техники. Фото: пресс-служба МЧС.



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