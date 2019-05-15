Почти 3 000 калужских преступников сдали кровь на ДНК

15.05.2019 15:38 441

В соответствии с федеральным законом осужденные проходят обязательную геномную регистрацию. Ее цель - идентификация личности человека.

Перед забором крови личность преступника сверяют с материалами его дела. Полученному образцу присваивают индивидуальный номер и отправляют на исследование и хранение.

Результаты исследования ДНК заносят в единую федеральную базу данных, сообщила пресс-служба УФСИН в среду, 15 мая.

В прошлом году процедуру прошло 1600 человек. На сегодня - свыше 2800 осужденных.

Фото: Pixabay.com.