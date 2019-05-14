«Бешеный» карантин закончился в Хвастовичском районе

14.05.2019 09:11 171

Карантин по бешенству отменили в Хвастовичском районе с понедельника, 13 мая, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области.

Но от прививок от бешенства владельцам домашних животных отказываться не рекомендуют.

Карантин был введен в начале марта, после того как в селе Подбужье, убили енотовидную собаку. Лабораторные исследования мозга животного показали наличие опасного заболевания.

Фото: pxhere.com