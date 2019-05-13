Бизнесвумен выплатила 248 тысяч долга, чтобы приставы не арестовали ее имущество

13.05.2019 15:19 166

Предпринимательница из Кирова задолжала по налогам 248 тысяч, сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 13 мая.

Так как гражданка не собиралась погашать задолженность, приставы начали применять принудительные меры взыскания.

Сначала арестовали дорогой смартфон дамы. Женщина оплатила 26 тысяч рублей в счет долга, чтобы вернуть свой гаджет. Однако оставшуюся часть суммы погашать отказалась.

Тогда была назначена проверка имущественного состояния должницы. В результате, бизнес-леди на следующий день через терминал погасила весь оставшийся долг.

Кроме того ей пришлось оплатить существенный исполнительский сбор, за несвоевременную выплату.

Фото: пресс-служба УФССП.