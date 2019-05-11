Легковушка сгорела в Детчино

11.05.2019 11:28 85

Утром в субботу, 11 мая, загорелась легковая машина в Детчино на улице Индустриальной.

На пульт МЧС сообщение о возгорании пришло в 6:35. Обычно пожар в машинах начинается с моторного отсека. Но в данном случае сгорело как раз все, кроме двигателя. Потушили пламя 8 спасателй на 2 спецмашинах.

В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.