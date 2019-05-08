Турецкую клубнику не дали провести в Новосибирск через Калугу

08.05.2019 15:43 165

Специалисты регионального Россельхознадзора обнаружили в клубнике из Турции вредителя — западного калифорнийского цветочного трипса, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 8 мая. 19 тонн ягоды должны были доставить в Новосибирск, но поскольку ввозить клубнику с опасными насекомыми на территорию России запрещено, груз вернули хозяину. Фото: pxhere.com.



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